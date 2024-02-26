Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить калининградцы на среднюю зарплату

Жители Калининградской области на среднемесячную зарплату могут купить 858 литров бензина АИ-92. В рейтинге доступности топлива для населения регион занял 58 место в России, опустившись за год на три строчки. Такие данные приводят аналитики «РИА Новости» в понедельник, 26 февраля.
За год стоимость самого дешёвого топлива выросла на 7%. Бензиновыми королями могут считать себя жители Ямало-Ненецкого автономного округа, зарплаты которых хватит на 2,5 тыс. литров бензина. На втором месте москвичи, их кошелёк рассчитан на 2 278 литров. Замыкает тройку лидеров Чукоткский автономный округ — 2 160 литров.
Меньше всего топлива на среднюю зарплату ежемесячно может позволить себе население Ингушетия (598 л). Среди аутсайдеров также Дагестан (647 л) и Чеченская республика (660 литров).
Калининградская область вошла в топ-10 регионов РФ с самым дорогим бензином, в 2023-м литр 92-го стоил в реднем 50 рублей.