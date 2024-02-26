Эксперты подсчитали, сколько бензина могут купить калининградцы на среднюю зарплату

Жители Калининградской области на среднемесячную зарплату могут купить 858 литров бензина АИ-92. В рейтинге доступности топлива для населения регион занял 58 место в России, опустившись за год на три строчки. Такие данные приводят аналитики «РИА Новости» в понедельник, 26 февраля.