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Ташкентский метрополитен получил три четырехвагонных состава

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в Ташкент прибыли три новых состава метро. Каждый из них состоит из четырех вагонов. Они будут возить пассажиров на Юнусабадской и надземной кольцевой линиях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы столичного метрополитена, согласно инструкции новые поезда в течение 8−10 дней будут проходить технические испытания, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.

Их планируется пустить по Юнусабадской линии для сокращения интервала движения поездов и по готовящейся к открытию надземной кольцевой линии.

Напомним, что на двух станциях кольцевой линии «Турон» и «Кипчак» идут тестовые испытания. После 15 марта они откроются для движения, соединив кольцевую линию с Чиланзарской.