Ташкентский метрополитен получил три четырехвагонных состава

По информации пресс-службы столичного метрополитена, согласно инструкции новые поезда в течение 8−10 дней будут проходить технические испытания, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.
Их планируется пустить по Юнусабадской линии для сокращения интервала движения поездов и по готовящейся к открытию надземной кольцевой линии.
Напомним, что на двух станциях кольцевой линии «Турон» и «Кипчак» идут тестовые испытания. После 15 марта они откроются для движения, соединив кольцевую линию с Чиланзарской.