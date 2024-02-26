Ташкентский метрополитен получил три четырехвагонных состава

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в Ташкент прибыли три новых состава метро. Каждый из них состоит из четырех вагонов. Они будут возить пассажиров на Юнусабадской и надземной кольцевой линиях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.