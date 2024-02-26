Сколько литров бензина челябинец может купить на свою зарплату

«Жители региона на среднемесячную зарплату могут купить 1 тысячу 60 литров топлива», — исследование опубликовано РИА Новости.
Такие выводы сделаны при условии, что челябинец не будет покупать еду, оплачивать коммунальные услуги и другие нужды. В январе стоимость бензина в Челябинской области составила 47 рублей и 16 копеек за литр.
Дороже всего топливо обойдется автомобилистам из Магаданской области — 66 рублей 19 копеек за литр. На зарплату водитель сможет залить 1713 литров топлива.
На первом месте рейтинга по доступности бензина оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: на свою зарплату они могут позволить себе более 2,5 тыс. литров. Затем идет Москва.
Топливо марки АИ-98 находится на первом месте по росту цен — на 10,8%. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 8,1%. Прирост в цене марки АИ-92 составил 7,7%.