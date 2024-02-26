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Сколько литров бензина челябинец может купить на свою зарплату

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля, ФедералПресс. Аналитики РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячную зарплату жители регионов РФ. Южный Урал занял 30-е место рейтинга.
Источник: Reuters

«Жители региона на среднемесячную зарплату могут купить 1 тысячу 60 литров топлива», — исследование опубликовано РИА Новости.

Такие выводы сделаны при условии, что челябинец не будет покупать еду, оплачивать коммунальные услуги и другие нужды. В январе стоимость бензина в Челябинской области составила 47 рублей и 16 копеек за литр.

Дороже всего топливо обойдется автомобилистам из Магаданской области — 66 рублей 19 копеек за литр. На зарплату водитель сможет залить 1713 литров топлива.

На первом месте рейтинга по доступности бензина оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: на свою зарплату они могут позволить себе более 2,5 тыс. литров. Затем идет Москва.

Топливо марки АИ-98 находится на первом месте по росту цен — на 10,8%. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 8,1%. Прирост в цене марки АИ-92 составил 7,7%.

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