Где в Севастополе не будет света в начале недели: список адресов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В понедельник и вторник отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».
«Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — говорится в сообщении предприятия.
26 февраля с 09.00 до 17.00 свет будут отключать на один-полтора часа в поселке Осипенко по адресам: ул. Ветеранов, 44-А, 4, 10−24, 30−34, 38, 42, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11−21, 27−31, 13, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В, ул. Землянского, 13−15, ул. Камская, 4−10,3−11, ул. Красноярская, 2−8,1−7, ул. Массандровская, 2−4, ул. Сухий, 12,16,17-А, 3−15, ул. Массандровская, 8−10, шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, СТ-Полюшко, 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291−293.
Временное ограничение в подаче электроэнергии пройдет и у абонентов в Инкермане: СТ Лесная поляна, 66−68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65−67, 75, 85, 95, 102, 109, 1, ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107, СТ Медик, 2-А, 27.
Также без электричества 26 февраля останутся жители следующих адресов: ул. Богданова, 25, 27, ул. Карантинная, 4−12, 47-А, 3−29, 39−47, ул. Генерала Петрова, 46−48, ул. Салтыкова-Щедрина, 2−8, 7-А, 1−17, ул. Фурманова, 35, ул. Салтыкова-Щедрина, 19, ул. Пионерская, 1-А, 15−1, ул. Крутая, 4.
С 09.00 до 16.00 отключение электроэнергии пройдет в селе Поворотное: ул. Заря Свободы, 8, 12−32, 46, 1−31, ул. Симферопольское шоссе, 2, 1−3, ЗАО с. Перовской, пай 693, пр-д Вишневый, 4, 23.
26 и 27 февраля с 09.00 до 16.00 без света будут дома по ул. Казачья: 6-А, 51/18-Б, 3906, 51/13, 51/17, 51/12, 51/3-А, 51/22.
С 09.00 до 17.00 электроэнергию отключат в селе Орловка: ул. Луговая, 48−72, 45−77, ул. Сумская, 54-А, 30−80, 27−77, ул. Гагарина, 1−49.