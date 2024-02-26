В 8 областях Казахстана вводят запрет на проезд большегрузов

Ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Это делается для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С 1 марта такие правила будут действовать на трассах в восьми областях.