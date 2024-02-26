В 8 областях Казахстана вводят запрет на проезд большегрузов

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. С 1 марта в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов, сообщает министерство транспорта страны.
Ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Это делается для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С 1 марта такие правила будут действовать на трассах в восьми областях.
«Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Жетысуская и Туркестанская области входят в так называемую “пятую дорожно-климатическую зону”. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля», — сообщает министерство. На кого не распространяется запрет.
Ограничение не распространяется на автотранспортные средства:
- осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
- занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС;
- осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов;
- занятые на дорожно-строительных работах.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.