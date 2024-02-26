В правительстве опровергли информацию о влиянии стройки на дома на Украинской

Никакого влияния строительства на дома на Украинской улице в Нижнем Новгороде не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ранее жители домов на улице Украинской пожаловались на сильные вибрации из-за развернувшейся под их окнами стройки. Так, в многоэтажном доме № 50 на улице Украинской на протяжении недели дрожат стены и мебель, а шум мешает жильцам. Они опасаются, что при продолжении строительных работ их дому нанесут вред.
Как выяснилось, сейчас на Украинской улице устанавливают новый ливневый канализационный коллектор и строят жилой комплекс. При проектировании никакого влияния строительных работ на близлежащие дома не выявили. Однако ситуацию еще продолжат держать на контроле.
«Специалистами Дирекции по строительству в связи с обращениями жителей организован мониторинг близлежащих домов, ситуацию контролируют, в том числе с использованием геомониторинга», — заявили в областном правительстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два водопроводных насоса из трех вышли из строя в ЖК «Окский берег» в Нижнем Новгороде.