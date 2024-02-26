В правительстве опровергли информацию о влиянии стройки на дома на Украинской

Ранее жители домов на улице Украинской пожаловались на сильные вибрации из-за развернувшейся под их окнами стройки. Так, в многоэтажном доме № 50 на улице Украинской на протяжении недели дрожат стены и мебель, а шум мешает жильцам. Они опасаются, что при продолжении строительных работ их дому нанесут вред.