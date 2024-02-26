Отопление и свет отключат в нескольких домах Нижнего Новгорода 26 февраля

Отопление и свет отключат по нескольким адресам в Нижнем Новгороде 26 февраля. Отключения запланированы в Автозаводском и Сормовском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
В частности, отключение электроэнергии запланировано в домах №№ 24,25 и 28 по улице Веденяпина на Автозаводе. Света не будет всего два часа, с 14.00 до 16.00.
Жители домов №№ 30 и 32 по улице Мокроусова в Сормове останутся без отопления с 9 до 15 часов.
Все отключения — плановые и связаны с профилактическими работами на объектах ЖКХ.