Самый популярный бензин в Узбекистане снова подорожал

Судя по обновленным прайсам на заправках UNG Petro, национальная гордость — бензин АИ-80 теперь стоит 7 тысяч сумов за литр. До этого после окончания действия нулевой ставки акциза топливо этой марки продавалось по 6 800 сумов. При этом на частных АЗС цена была значительно выше.
Ранее сообщалось, что цены на АИ-80 могут вырасти с 1 апреля 2024 года ввиду повышения акциза. Тогда же планировалось установить предельную цену на этот бензин для всех заправок в Узбекистане. Речь шла об отметке в 8 тысяч сумов.
Напомним также, что руководство дало указание решить вопрос об отказе от бензина АИ-80 с 2025 года.