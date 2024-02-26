Самый популярный бензин в Узбекистане снова подорожал

Ранее сообщалось, что цены на АИ-80 могут вырасти с 1 апреля 2024 года ввиду повышения акциза. Тогда же планировалось установить предельную цену на этот бензин для всех заправок в Узбекистане. Речь шла об отметке в 8 тысяч сумов.