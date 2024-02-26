Жители Перми предложили проекты по благоустройству

Жители нескольких микрорайонов Перми предложили проекты по благоустройству территории.
Идеи обсудили в микрорайоне Бумкомбинат 19 февраля. Там прошли три конференции, посвящённые теме благоустройства и выдвижению проектов на конкурс инициативного проектирования 2024 года. Жители поддержали три идеи, выдвинутые активистами.
Первый — проект от жителей микрорайона Бумкомбинат и ТОС «Бумажник» — посвящён благоустройству аллеи имени В. В. Шокина и называется «Голованово приглашает!». Активисты предложили установить на въезде в микрорайон новый арт-объект — скамью. Также там расположатся уличные светильники, урны. На проект нужно 1,67 миллиона рублей.
Ещё один проект подготовили совместно с фондом «Общественный центр Голованово». Его назвали «Головановский бобёр». Суть — в покупке мобильного измельчителя дерева на двухосном прицепе. Агрегат поможет перерабатывать собранные во время субботников сухие ветки. На воплощение проекта в жизнь требуется 1,36 миллиона рублей.
Третий проект называется «Ремонт лестничного марша “100 шагов к мечте”. Его авторы — активисты ТОС “Васильевский”. Они предложили отремонтировать верхнюю часть лестницы по улице Сургутской. Идею поддержали жители микрорайонов Малые Реки и Нижняя Васильевка. Стоимость проекта — 2,33 миллиона рублей.
Все три проекта станут участниками конкурса инициативного проектирования. Победители получат финансовую поддержку администрации Перми, что позволит воплотить идеи в жизнь.