Жители Перми предложили проекты по благоустройству

Первый — проект от жителей микрорайона Бумкомбинат и ТОС «Бумажник» — посвящён благоустройству аллеи имени В. В. Шокина и называется «Голованово приглашает!». Активисты предложили установить на въезде в микрорайон новый арт-объект — скамью. Также там расположатся уличные светильники, урны. На проект нужно 1,67 миллиона рублей.