«Наливайкам» в Приангарье пришел конец

История «наливаек» насчитывает 13 лет. В 2011 году в России стал действовать запрет на торговлю любым алкоголем с 23.00 до 8.00. Однако запрет этот не распространялся на заведения общественного питания. Поскольку нормы по ограничению торговли спиртным вводились постепенно с 2006 года, уже в 2010 году в стране появились первые кафе, в которых обходили данный закон. При этом чаще всего там продавали пиво, а спустя некоторое время стали завозить пиво кегами и бочками и продавать его действительно на разлив.