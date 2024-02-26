«Наливайкам» в Приангарье пришел конец

Депутаты Заксобрания Иркутской области воспользовались новым российским законом и решили судьбу алкобаров, расположенных в жилых домах. Теперь магазинам, торгующим алкоголем и имеющим пару столиков типа бара, придется либо расширять зону бара и становиться полноценным заведением общепита со всеми вытекающими, либо убирать столики и оставаться магазином — также со всеми вытекающими типа запрета торговать спиртным после 21 часа, который действует в магазинах, расположенных в жилых домах.
Законопроект, ограничивающий «наливайки», приняли на сессии 21 февраля в первом и окончательном чтении. Теперь площадь зала для обслуживания посетителей в таких «барах» должна быть не менее 50 метров против разрешенных ранее 20 квадратных метров. Если такого размаха достигнуть не удастся — убираем столы и стойки, соблюдаем требования магазинов.
История «наливаек» насчитывает 13 лет. В 2011 году в России стал действовать запрет на торговлю любым алкоголем с 23.00 до 8.00. Однако запрет этот не распространялся на заведения общественного питания. Поскольку нормы по ограничению торговли спиртным вводились постепенно с 2006 года, уже в 2010 году в стране появились первые кафе, в которых обходили данный закон. При этом чаще всего там продавали пиво, а спустя некоторое время стали завозить пиво кегами и бочками и продавать его действительно на разлив.
С самого начала существования «наливаек» жители домов, в которых они располагались, стали писать жалобы на их деятельность. Понадобилось почти шесть лет, чтобы власти ряда регионов стали запрещать их деятельность. Однако тут вступили в работу бизнес-омбудсмены, которые снимали данные запреты, мотивируя это давлением на бизнес.
И в 2018 году был разработан законопроект, ограничивающий розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. А в 2020 году внесли законопроект, дающий регионам право самостоятельно устанавливать ограничение для «наливаек». Он был принят в конце 2023 года, и регионы сразу же стали принимать свои законы. Теперь такой закон приняли и в Приангарье.
В Иркутской области зарегистрировано 629 заведений общепита, которые работают как бары и расположены на первых этажах жилых домов. Около 200 из них имеют лицензию на продажу крепкого алкоголя. Остальные торгуют пивом и слабоалкогольными напитками.
Конечно, было бы неплохо вообще запретить таким магазинам и псевдобарам продавать спиртное, но эксперты считают, что это невозможно: продажа алкоголя является основной статьей доходов для владельцев «магазинов у дома». Закрытие этих магазинов плохо отразится на экономической ситуации и вызовет недовольство у граждан: куда бежать за забытым хлебом или молоком? Поэтому — пока так.