Продавцы ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге отказались работать

Об этом сообщает портал E1.RU.
Павильоны ТЦ «Пекин» не открылись. Таким образом продавцы высказали свое отношение к повышению арендной платы на 30%.
«Нас просто выживают! Аренду подняли с марта, надо заплатить за месяц вперед, — говорит один из арендаторов. — В конце года тоже повышали, все молчали. Теперь мы молчать не станем».
Представители администрации «Таганского ряда» сообщили, что поднятие арендной платы — вынужденная мера. Повысилась плата за коммунальные услуги.
«МК-Урал» ранее писал, что в марте 2023 года в Екатеринбурге удалось избежать массового закрытия пунктов выдачи заказов Wildberries. Сотрудники маркетплейса столицы Урала не поддержали всероссийскую акцию своих коллег.
В Екатеринбурге сотрудники некоторых точек прекратили работу, но их успели заменить. Новых работников привлекли выгодными условиями.