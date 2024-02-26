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Продавцы ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге отказались работать

В Екатеринбурге торговцы ТЦ «Пекин», который расположен в «Таганском ряду» объявили массовую забастовку.

Об этом сообщает портал E1.RU.

Павильоны ТЦ «Пекин» не открылись. Таким образом продавцы высказали свое отношение к повышению арендной платы на 30%.

«Нас просто выживают! Аренду подняли с марта, надо заплатить за месяц вперед, — говорит один из арендаторов. — В конце года тоже повышали, все молчали. Теперь мы молчать не станем».

Представители администрации «Таганского ряда» сообщили, что поднятие арендной платы — вынужденная мера. Повысилась плата за коммунальные услуги.

«МК-Урал» ранее писал, что в марте 2023 года в Екатеринбурге удалось избежать массового закрытия пунктов выдачи заказов Wildberries. Сотрудники маркетплейса столицы Урала не поддержали всероссийскую акцию своих коллег.

В Екатеринбурге сотрудники некоторых точек прекратили работу, но их успели заменить. Новых работников привлекли выгодными условиями.

торговля