В мэрии Екатеринбурга назвали маршруты, по которым поедут новые автобусы

В екатеринбургской мэрии определили маршруты, которые станут обслуживать недавно прибывшие в город 30 новых автобусов, приобретенных за счет специального казначейского кредита и благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Автобусы будут курсировать по отдаленным территориям уральской столицы:
№ 85 «поселок Медный — Институт связи»;
№ 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая»;
№ 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая»;
№ 95 «озеро Чусовское — Институт связи»;
№ 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».
Общественный транспорт выйдет на маршруты, когда машинам присвоят государственные номера, — в первой половине марта текущего года.