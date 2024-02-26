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В мэрии Екатеринбурга назвали маршруты, по которым поедут новые автобусы

30 единиц общественного транспорта выйдут на дороги уральской столицы уже в марте.

В екатеринбургской мэрии определили маршруты, которые станут обслуживать недавно прибывшие в город 30 новых автобусов, приобретенных за счет специального казначейского кредита и благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Автобусы будут курсировать по отдаленным территориям уральской столицы:

№ 85 «поселок Медный — Институт связи»;

№ 88 «поселок Шабровский — метро Ботаническая»;

№ 91 «поселок Горный щит — метро Ботаническая»;

№ 95 «озеро Чусовское — Институт связи»;

№ 97 «поселок Рудный — метро Ботаническая».

Общественный транспорт выйдет на маршруты, когда машинам присвоят государственные номера, — в первой половине марта текущего года.