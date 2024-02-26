Финансовый консультант сказал, что будет с долларом в Беларуси

Так, по мнению финансового консультанта Михаила Грачева, в Беларуси очень вероятно снижение курса доллара. Как предполагает эксперт, стоимость доллара и евро может скорректироваться на основание того, что «санкционная угроза миновала». Но еще Грачев указал на то, что в России с начало последней недели февраля будут нарастать налоговые выплаты.