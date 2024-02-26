Финансовый консультант сказал, что будет с долларом в Беларуси

Стало известно, что в Беларуси может снизиться курс доллара, пишет myfin.by.
Так, по мнению финансового консультанта Михаила Грачева, в Беларуси очень вероятно снижение курса доллара. Как предполагает эксперт, стоимость доллара и евро может скорректироваться на основание того, что «санкционная угроза миновала». Но еще Грачев указал на то, что в России с начало последней недели февраля будут нарастать налоговые выплаты.
— Это станет фактором поддержки российского рубля, а с ним может укрепиться и белорусская валюта, — предполагает эксперт.
Поэтому, по прогнозу финансового аналитика, ожидаемо снижение курса доллара в Беларуси на неделе с 26 февраля по 3 марта до уровня 3,2200 белорусского рубля.
— Курс российского рубля при этом может вернуться к 3,5000 белрублей за 100 российских рублей, — добавил финаналитик.
Накануне «Комсомолка» писала, что Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 26 февраля 2024 после выборов.