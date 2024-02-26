Офисы, технопарк, школа и детские сады: в ЮЗАО создадут более 12 тысяч рабочих мест по городской программе

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в Юго-Западном административном округе школу, детские сады, промышленный и офисные комплексы. В результате город получит более 12 тысяч рабочих мест.
«Многофункциональный офисный комплекс на улице Академика Семенихина рядом со станцией Большой кольцевой линии метро “Воронцовская” будет введен в эксплуатацию в 2026 году и станет центром деловой активности района. Площадь объекта превысит 38 тысяч квадратных метров. Там расположатся офисы, предприятия общественного питания, торговая инфраструктура и спортивный центр. Реализация проекта даст городу более 1,5 тысячи рабочих мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, начали строить офисно-деловые центры на улицах Обручева и Академика Челомея. В них будет создано почти три тысячи рабочих мест.
Еще два офисных здания появятся на улице Вавилова. Они войдут в состав крупного бизнес-центра, где смогут работать более 5,7 тысячи человек. Проектом предусмотрено обустройство рекреационной зоны и места для работы на открытом воздухе, размещение торгово-досуговых объектов и открытие спортивной студии. Инфраструктура делового пространства будет доступна как работникам офисного комплекса, так и жителям района.
В Южном Бутове возведут три детских сада и школу на 600 мест. В них смогут работать около 240 человек. Кроме того, здесь создадут технопарк.
«В промышленном парке планируется разместить легкие производства. Среди потенциальных резидентов — предприятия по выпуску строительных материалов, мебели, промышленного оборудования, продукции из прессованного картона и других изделий. Трудоустроиться там смогут 1,8 тысячи человек», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
За четыре года реализации программы стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами на строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В результате в Москве появится более 150 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций превысит один триллион рублей.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе можно через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.