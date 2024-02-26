Головная Группа Тинькофф зарегистрировалась на острове Русском

Новым резидентом специального административного района (САР) на острове Русском стало МКПАО «ТКС Холдинг», созданное в рамках перерегистрации TCS Group с Кипра в Россию, сообщает ИА PrimaMedia.
«ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, зарегистрированной в «тихой гавани» Приморья.
TCS Group в настоящее время находится в процессе перерегистрации с Кипра. В начале февраля 2024 года Банк России зарегистрировал выпуск и проспект обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг». Предполагалось, что решение о государственной регистрации выпуска и проспекта акций компании вступит в силу с даты ее регистрации.
Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа «Интеррос» Владимира Потанина.
САР были созданы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности в САР, компания-резидент обязана осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн рублей, а в случае получения статуса международной холдинговой компании (МХК) — будет обязана выполнить дополнительные требования, указанные в ст. 284.10 Налогового кодекса России.