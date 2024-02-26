Головная Группа Тинькофф зарегистрировалась на острове Русском

TCS Group в настоящее время находится в процессе перерегистрации с Кипра. В начале февраля 2024 года Банк России зарегистрировал выпуск и проспект обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг». Предполагалось, что решение о государственной регистрации выпуска и проспекта акций компании вступит в силу с даты ее регистрации.