Подробности весенней индексации пенсий в 2024 году: сколько выплатят пожилым

Социальную пенсию назначают тем, кому так и не удалось заработать нужный для назначения страховой пенсии трудовой стаж и получить необходимые пенсионные коэффициенты. Пенсия таким гражданам положена на пять лет позже общеустановленного срока: женщинам в 65 лет, а мужчинам — в 70. Социальные пенсии также оформляют при инвалидности и при потере кормильца.