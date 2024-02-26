Подробности весенней индексации пенсий в 2024 году: сколько выплатят пожилым

Пенсионерам уточнили нюансы весеннего повышения пенсий в 2024 году: кого ждет повышение и сколько будут платить. Известны также даты следующих индексаций в 2024 году.
Ряд СМИ поспешили «обрадовать» пожилых индексацией пенсий по старости на 7,5% с 1 марта. Между тем, эта информация не соответствует действительности. Повышение на указанный процент действительно будет, но только с 1 апреля и не для всех.
Неработающим пенсионерам уже индексировали страховые выплаты по старости в этом году. С января страховые пенсии выросли на 7,5%.
А в феврале на 7,5% повысили размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников. К ним относятся ветераны ВОВ, Герои РФ, СССР и Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды всех трех групп
В марте повышение коснется только тех пенсионеров, которым в феврале исполнилось (или исполнится) 80 лет. Таким гражданам будут выплачивать двойную фиксированную выплату: 16 269,76 рубля вместо 8 134,88 рубля. Удвоенную доплату получат и инвалиды первой группы.
Следующее повышение выплат коснется тех, кто получает социальную пенсию. Выплаты проиндексируют с 1 апреля на 7,5%.
Социальную пенсию назначают тем, кому так и не удалось заработать нужный для назначения страховой пенсии трудовой стаж и получить необходимые пенсионные коэффициенты. Пенсия таким гражданам положена на пять лет позже общеустановленного срока: женщинам в 65 лет, а мужчинам — в 70. Социальные пенсии также оформляют при инвалидности и при потере кормильца.
В среднем социальные пенсии с 1 апреля подрастут на 938 рублей, а размер выплаты в среднем составит 13 455 рублей.
В апреле также подрастут пенсии, которые назначаются по государственному пенсионному обеспечению. Их получают военнослужащие, космонавты, федеральные госслужащие по выслуге лет и некоторые другие льготники.
В этом году повышение выплат также ждет работающих пенсионеров. Но оно будет незначительным. Пересчитают стоимость пенсионного балла. С августа один коэффициент будет стоить133,05 рубля — всего на 10 рублей больше, чем в 2023 году. Максимальная прибавка к пенсии работающих составляет всего три пенсионных коэффициента.