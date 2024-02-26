Выяснилось, что грозит подрядчику, который строил мега-школу и дворец единоборств во Владивостоке

Концессионное соглашение о строительстве новой школы на 1100 мест в Снеговой Пади и дворца боевых искусств, администрация Владивостока заключила в сентябре 2022 года на полях ВЭФ. Тогда же состоялась закладка капсулы времени в основание образовательного учреждения. Завершиться строительство объектов должно было в декабре 2024 года.