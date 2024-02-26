Выяснилось, что грозит подрядчику, который строил мега-школу и дворец единоборств во Владивостоке

Скандальная история со строительством новой мега-школы и дворца единоборств в районе Снеговая Падь краевого центра получила новый оборот. Администрация Владивостока через суд добивается разрыва концессионного соглашения, чтобы продолжить их возведение за бюджетные средства. Вспоминаем, из-за чего подрядчика пришлось сменить — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Концессионное соглашение о строительстве новой школы на 1100 мест в Снеговой Пади и дворца боевых искусств, администрация Владивостока заключила в сентябре 2022 года на полях ВЭФ. Тогда же состоялась закладка капсулы времени в основание образовательного учреждения. Завершиться строительство объектов должно было в декабре 2024 года.
Но в середине ноября 2023 года на стройплощадку заглянули представители Первореченской районной прокуратуры города, которые выяснили, что сроки возведения школы явно затягиваются, на стройплощадке отсутствуют рабочие и специальная техника, что нарушает условия концессионного соглашения. Генеральному подрядчику строительства — «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации», внесли представление об устранении нарушений.
Затем прокуратура сообщила, что подала иск в суд о признании концессионного соглашения недействительным. По мнению надзорного органа, подрядчик вложил в строительство ничтожные суммы денег, не превышающие 10−12 тысяч рублей, к тому же, у него отсутствовали банковские гарантии, которые подтверждали финансовую безопасность сделки.
Наконец, 17 декабря Арбитражный суд приостановил все работы по строительству школы.
Как рассказали «Комсомолке» в администрации Владивостока, мэрия уже направила в адрес «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» письмо с предложением добровольно расторгнуть концессионное соглашение в связи с нарушением его условий. В частности, как отметили в администрации, он не выплачивал предусмотренную договором арендную плату.
Впрочем, это предложение было проигнорировано, в связи с чем мэрия подала в суд иск о расторжении договора.
«Средства на строительство данных объектов выделены правительством Приморского края на три года. На время судебных разбирательств, проводимых Арбитражным судом Приморского края, строительство указанных объектов временно приостановлено. После вступления решения суда в законную силу администрация города Владивостока намерена продолжать строительство указанных объектов», — сообщил заместитель главы города Константин Стоценко.
В мэрии отметили, что точные сроки возобновления и завершения строительства назвать невозможно до вступления в законную силу решения суда.