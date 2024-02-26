В Волгограде за 3,6 млн снесут две старые двухэтажки

В Волгограде заключили два контракта на снос двух аварийных домов. Они находятся на улице Здоровцева, 7 в Тракторозаводском районе и на улице Саушинская, 37 в Красноармейском. Подрядчики определились по итогам аукционов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.