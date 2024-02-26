В Волгограде за 3,6 млн снесут две старые двухэтажки

В Волгограде заключили два контракта на снос двух аварийных домов. Они находятся на улице Здоровцева, 7 в Тракторозаводском районе и на улице Саушинская, 37 в Красноармейском. Подрядчики определились по итогам аукционов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, двухэтажку на улице Здоровцева демонтирует за 1 миллион 150 тысяч рублей ИП Кузяева Ж. Н. Сносом дома на Саушинской займется ООО «ДемонтажГрупп», за работы компания получит 2 миллиона 489 тысяч рублей. Подрядчики должны разобрать строения на общей площади 1600 квадратных метров, вывезти строительный мусор и провести вертикальную планировку участков.
Оба здания были построены в 50-х годах прошлого века. Они были признаны аварийными. Из них переселили около 700 жильцов.
— Владельцы по своему выбору получили за свое прежнее жилье новые квартиры или денежные компенсации. С теми, кто проживал на условиях социального найма, заключены новые договоры, — отметили в мэрии.