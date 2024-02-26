В Молдове на три дня будет «парализован» транспорт: 27, 28 и 29 февраля — большая забастовка перевозчиков

Ассоциация работодателей-автоперевозчиков (APOTA) просит власти предусмотреть изменения в Кодексе автомобильного транспорта.
Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) предупреждает операторов автомобильного транспорта не прерывать предоставление услуг населению. В противном случае это может привести к штрафам. Предупреждение прозвучало в контексте объявленного перевозчиками протеста с приостановкой движения по некоторым маршрутам 27, 28 и 29 февраля.
В пресс-релизе ANTA уточняет, что несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта влечет за собой штраф в размере от 12 тысяч до 13,5 тысяч леев для лиц, занимающих ответственные должности, и штраф от 20 тысяч до 22,5 тысяч леев для юридических лиц.
ANTA может отозвать разрешение на автомобильные перевозки, если оператор не выполнит хотя бы 10% от общего количества поездок, предусмотренных в графике движения, в течение 3 месяцев подряд или не выполнит более 30% от общего количества рейсов, предусмотренных в графике движения, в течение одного календарного месяца.
В предыдущем комментарии председатель Совета Ассоциации работодателей автотранспортных операторов Олег Алекса заявил, что действия ANTA против перевозчиков являются результатом незаконных указаний министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.
«Даже если ANTA превратится в дубинку после того как главой этого учреждения был назначен человек, не имеющий никакого опыта работы в сфере транспорта, но который является кумом и одноклассником министра Спыну, перевозчиков не запугать, и они продолжат бороться со схемами, продвигаемыми министром под лозунгами “европейской интеграции” или “на благо граждан”, — подчеркнул Олег Алекса.