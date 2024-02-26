В Молдове на три дня будет «парализован» транспорт: 27, 28 и 29 февраля — большая забастовка перевозчиков

«Даже если ANTA превратится в дубинку после того как главой этого учреждения был назначен человек, не имеющий никакого опыта работы в сфере транспорта, но который является кумом и одноклассником министра Спыну, перевозчиков не запугать, и они продолжат бороться со схемами, продвигаемыми министром под лозунгами “европейской интеграции” или “на благо граждан”, — подчеркнул Олег Алекса.