Волгоград оказался на дне рейтинга по доступности бензина в 2024 году

По итогам января 2024 года Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по доступности бензина, заняв 64-е место среди регионов России. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего — Ингушетии, посчитали в РИА Рейтинг.
Так, в Волгоградской области на среднюю зарплату можно купить 829 литров самого дешевого бензина. При этом цена литра АИ-92 в январе составила 51,12 рубля, а за год топливо подорожало на 6,4%. В Москве, которая оказалась на второй строчке рейтинга, средний житель может позволить себе 2278 литров АИ-92. При высоких зарплатах бензин в столице стоит дешевле −50,98 за литр. Краснодарский край с 923 литрами по 51,74 рубля закрепился на 42-м месте.
Общероссийский уровень составил 1244 литров бензина на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц. При этом разброс цен на топливо по стране оказался весьма велик — от 47,1 рубля за литр АИ-92 в Коми, до 66,2 рубля в Магадане.
Напомним, в прошлом году бензин резко рос в цене, мало того, летом-осенью на многих волгоградских АЗС заправиться было сложно из-за отсутствия топлива. После предпринятых правительством мер стоимость пошла вниз. По данным Волгоградстата, за последние четыре недели средняя цена бензина в регионе не менялась.
— Низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, — поясняют эксперты.
Считали топливную нагрузку на семейные бюджеты, разделив среднемесячную зарплату в регионе (за последний год и с вычетом НДФЛ) на среднюю стоимость бензина в январе 2024 года.