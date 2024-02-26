Волгоград оказался на дне рейтинга по доступности бензина в 2024 году

Так, в Волгоградской области на среднюю зарплату можно купить 829 литров самого дешевого бензина. При этом цена литра АИ-92 в январе составила 51,12 рубля, а за год топливо подорожало на 6,4%. В Москве, которая оказалась на второй строчке рейтинга, средний житель может позволить себе 2278 литров АИ-92. При высоких зарплатах бензин в столице стоит дешевле −50,98 за литр. Краснодарский край с 923 литрами по 51,74 рубля закрепился на 42-м месте.