В Башкирии отремонтируют дорогу Дема — Затон

Это в 1,5 раза больше, чем отремонтировали на данной дороге в 2023 году, уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.
Трасса Дема — Затон — важная транспортная артерия. Она соединяет два густонаселенных района башкирской столицы — Дему и Затон. Кроме того, эта дорога обеспечивает транспортную связь жителей Миловки, Ветошниково и Мармылево. Здесь курсирует общественный транспорт.
«Всего в 2024 году в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях планируется отремонтировать около 38 километров дорог», — напомнили в минтрансе региона.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Иглинском районе Башкирии в этом году отремонтируют дорогу Уфа — Охлебинино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность дорожного участка — пять километров.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.