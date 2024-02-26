Напомним, по данным СМИ в екатеринбургском ТЦ сегодня утром продавцы устроили забастовку из-за повышения арендных ставок.
«Мы в ситуации разбираемся. Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет», — прокомментировали представители ТЦ. Там также отметили, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
ТЦ «Пекин» проведет переговоры с арендаторами, устроившими забастовку
Администрация торгового центра «Пекин» планирует провести переговоры с арендаторами, которые устроили забастовку 26 февраля, рассказали «Ъ-Урал» представители «Таганского ряда».
Напомним, по данным СМИ в екатеринбургском ТЦ сегодня утром продавцы устроили забастовку из-за повышения арендных ставок.