ТЦ «Пекин» проведет переговоры с арендаторами, устроившими забастовку

Напомним, по данным СМИ в екатеринбургском ТЦ сегодня утром продавцы устроили забастовку из-за повышения арендных ставок.



«Мы в ситуации разбираемся. Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет», — прокомментировали представители ТЦ. Там также отметили, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.