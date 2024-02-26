Хабаровский край получит в 2024 году четыре современных электропоезда

За два года объем пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном транспорте Хабаровска вырос более чем на 100 тысяч человек. В 2023 году электрички выполнили 4715 рейсов и перевезли 695 тысяч пассажиров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Наращиванию пассажиропотока помогает модернизация подвижного состава. В 2021 и 2022 годах для работы на маршрутах региона были поставлены два новых электропоезда. — Это стало возможным благодаря достигнутым личным договоренностям главы Хабаровского края Михаила Дегтярева и генерального директора — председателя правления РЖД Олега Белозерова. За счет предпринятых мер средний возраст электричек снизился с 17 до 10 лет, — сообщили в пресс-службе краевого правительства. В текущем году планируется поступление еще четырех современных электричек, первый поезд доставят в Хабаровский край уже в первой декаде марта.



— Железная дорога обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта. Это в первую очередь — экономия времени, пунктуальность, возможность добраться без пробок, безопасность. Пригородное железнодорожное сообщение в регионе организовано на высоком уровне. Это — межведомственная работа. Поэтому мы всегда говорим спасибо нашим партнерам — Российским железным дорогам, компании «Экспресс Приморья». И самое главное — люди оценивают удобство, комфортность, доступность. Видим это по объемам. В 2021 году — почти 591 тысяча пассажиров. За два года объем перевозок вырос более чем на 100 тысяч человек. Это хороший результат, — отметил Михаил Дегтярев. Сейчас в Хабаровском крае действует пять пригородных маршрутов: три круглогодичных — из Хабаровска до станций Волочаевка-1, Вяземская, Хор и два сезонных, с апреля по октябрь, из Хабаровска до Николаевки и Кругликово.