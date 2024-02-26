В Башкирии определили средний размер зарплаты строителя

Субъекты РФ устанавливают показатель в соответствии с обстановкой на своём строительном рынке. Так, по открытым данным, в Санкт-Петербурге он составлял почти 39 тыс. руб. за 2020 год; в Курской области — 41 057 ₽ за 2023; Иркутской области — от 45 790 до 88 352 ₽ для разных муниципалитетов за 2022 год; Татарстане — 28 752 за 2022.