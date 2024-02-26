Омские IT-специалисты больше всех недовольны своей работой

Работающие омичи поделились с аналитиками hh.ru мнением о своей работе и условиях труда. Они в среднем дали оценку в 3,2 из 5 баллов.
Больше всего недовольных своей работой оказалось среди работников транспортной отрасли, IT-специалистов, маркетологов и администраторов.
Юристы, специалисты по продажам, строители, а также сотрудники научно-образовательной сферы выразили наибольшее удовлетворение своей работой.
Показатель перспективы работы в компании составил всего 2,3 балла, корпоративного обучения — 2,5 балла, зарплаты −2,6 балла, перспектив профессионального роста — 2,8 балла, а также руководства — 2,9 балла.
Ранне стало известно, сколько зарабатывают директора омских парков и муниципальных рынков.