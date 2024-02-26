Рабочих из Индии и Шри-Ланки начнут завозить в Свердловскую область

«Речь идет о сотрудниках из Индии, Бангладеша, Пакистана, Шри-Ланки. Меры по привлечению кадров понятны, на первый план здесь выходит вопрос подтверждения их квалификации. Находимся в процессе консультации. Такие сотрудники начнут работать в компаниях уже в 2024 году», — отметил Антонов в ходе пресс-конференции, добавив, что большой спрос на таких сотрудников есть в сфере металлургии.
ЕАН уже сообщал, что из-за дефицита кадров российские бизнесмены начали привлекать сотрудников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. В одном агентстве журналистам рассказали, что сейчас имеют заказ на наем 50−70 операторов самосвалов из Индии. По словам гендиректора компании Welldone Артема Киреева, «в среднем работники из Индии стоят столько же, сколько и россияне, плюс есть расходы на их перевозку и оформление документов». «Но в долгосрочной перспективе это все равно выгодно», — говорит эксперт.