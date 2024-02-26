17 павильонов новосибирской сети «Дядя Дёнер» выставили на торги

Отмечается, что арбитражный управляющий опубликовал информацию о проведении торгов по реализации 17 павильонов с оборудованием и товарных знаков: «Рубака парень», «Рубака», DЯDЯ DЁНЕР; «ДЯДЯ ДЁНЕР», DЯDЯ DЁНЕР, «ДЯДЯ ДЁНЕР». Общая стоимость всех павильонов составляет 5,27 миллиона рублей, торговых знаков, которые выставили одним лотом — 1,35 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск».