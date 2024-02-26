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17 павильонов новосибирской сети «Дядя Дёнер» выставили на торги

Выставлены на торги 17 павильонов новосибирской сети стритфуда «Дядя Дёнер». Соответствующую информацию опубликовал арбитражный управляющий ООО «Дядя Дёнер» Аркадий Зырянов.
Источник: Прецедент

Отмечается, что арбитражный управляющий опубликовал информацию о проведении торгов по реализации 17 павильонов с оборудованием и товарных знаков: «Рубака парень», «Рубака», DЯDЯ DЁНЕР; «ДЯДЯ ДЁНЕР», DЯDЯ DЁНЕР, «ДЯДЯ ДЁНЕР». Общая стоимость всех павильонов составляет 5,27 миллиона рублей, торговых знаков, которые выставили одним лотом — 1,35 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск».

Следует пояснить, что ранее арбитражный управляющий ООО «Дядя Дёнер» два раза выставлял на реализацию павильоны сети и торговые знаки: в ноябре и декабре 2023 года. В обоих случаях аукционы были признаны несостоявшимися.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Дядя Дёнер» было основано в 2009 году. Уставный капитал общества составляет 18 тысяч рублей. По итогам 2021 года чистый убыток компании составил 98 миллионов рублей. Учредителями организации являются Антон Лыков, Александр Павлов, Антон и Людмила Супрун.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в июне 2023 года сеть «Дядя Дёнер» признали банкротом. Редакция также писала о том, что стали известны сроки открытия бассейна СКА в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.