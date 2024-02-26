Эксперты составили ТОП самых дефицитных вакансий на Кубани

Эксперты отмечают, что в феврале количество вакансий в сфере недвижимости значительно превышает число желающих начать карьеру в этой области. Также врачи продолжают оставаться в списке дефицитных специалистов, в то время как токари поднялись в рейтинге, сместив дворников из ТОП-3. На одну вакансию в этих сферах приходится от 0,6 до 1,2 резюме.
Ситуация в сфере розничной торговли также дает «крен» в сторону нехватки кдаров — несколько профессий из этой отрасли попали в список наиболее дефицитных. Это администратор магазина (соотношение конкуренции 1,6 резюме на вакансию), торговый представитель (1,6), и продавец-консультант (1,7).
Кроме того, в число дефицитных специалистов в регионе вошли: дворник, оператор станков с ЧПУ, автомойщик, автослесарь-автомеханик, слесарь-сантехник, оператор call-центров или специалист контактных центров, уборщица, швея-портной, и фармацевт-провизор, где на одну вакансию приходится от 1,3 до 1,9 резюме.
Также в список наиболее дефицитных специальностей на Кубани вошли повар, пекарь-кондитер, монтажник, агроном, ветеринарный врач и электромонтажник, где соотношение составляет от 2,0 до 2,4 резюме на вакансию.
Нормальный уровень конкуренции оценивается в пределах от 4 до 8 резюме на вакансию, в то время как показатель менее 4 говорит о дефиците кадров, а менее 2 — о серьезном кадровом дефиците.