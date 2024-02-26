Эксперты составили ТОП самых дефицитных вакансий на Кубани

Эксперты отмечают, что в феврале количество вакансий в сфере недвижимости значительно превышает число желающих начать карьеру в этой области. Также врачи продолжают оставаться в списке дефицитных специалистов, в то время как токари поднялись в рейтинге, сместив дворников из ТОП-3. На одну вакансию в этих сферах приходится от 0,6 до 1,2 резюме.