Эксперты назвали самые дефицитные профессии февраля в Волгограде и области

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru выяснили, каких специалистов катастрофически не хватало в Волгограде и области и как изменилась ситуация по сравнению с первым месяцем года.
Список дефицитных сотрудников возглавили дворники, на втором месте токарь, фрезеровщик и шлифовщик, тройку замыкают врачи. В пятерке также администраторы магазинов и торговых залов, повар, пекарь и кондитер. В десятке — агент по недвижимости, товаровед, оператор call-центра, продавец, главврач и завотделением медучреждения.
Представители всех этих профессий были востребованы и в январе с той только разницей, что дворники пробились в лидеры. Предприятия региона по-прежнему испытывают острую нехватку квалифицированных «синих воротничков», подытоживает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.