По стоимости жилья Казань догоняет Сочи и Москву

В Казани стоимость новостройки составляет 198 тысяч рублей за квадратный метр. По этому показателю город занял четвертое место в России, сообщили эксперты «Яндекс Недвижимости».
Столицу Татарстана обогнали Сочи и Москва, где цены на новостройки составляют 409 и 320 тысяч рублей за «квадрат» соответственно. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет около 239 тысяч рублей.
При этом самые дорогие новостройки в Казани расположены в Ново-Савиновском районе. Там они обойдутся в 266 тысяч рублей за квадратный метр. Также в тройку лидеров вошли Вахитовский и Кировский районы.
Ранее сообщали, что в Татарстане цены на новостройки растут быстрее, чем в Москве.