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Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских парков и рынков

Их доход начинается от 91 тысячи рублей.
Источник: Om1.ru

Департамент имущественных отношений опубликовал информацию о средней зарплате подведомственных учреждений в 2023 году.

Директор муниципального парка имени 30-летия ВЛКСМ получал 141 тысячу рублей в месяц. Главный бухгалтер той же организации зарабатывал 116 тысяч рублей.

Управляющий Советским парком до 7 августа 2023 года получал 127 тысяч рублей в месяц, однако после его доход снизился до 78 тысяч рублей. Замдиректора по техническим и хозяйственным вопросам парка в первую половину прошлого года зарабатывал 148 тысяч рублей, а во вторую половину — 91 тысячу рублей.

Зарплата гендиректора «Муниципальных рынков» составляла 182 тысячи рублей. Однако на эту должность пришёл другой руководитель и зарабатывал 116 тысяч рублей. Главный бухгалтер организации получал 161 тысячу рублей.

Доход директора «Центра компенсаций по вопросам городской среды» в прошлом году составлял 105 тысяч рублей в месяц. Доход главы организации равнялся 93 тысячам рублей. Начальник КУ «Аналитическое сопровождение» зарабатывал 131 тысячу рублей.