Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских парков и рынков

Управляющий Советским парком до 7 августа 2023 года получал 127 тысяч рублей в месяц, однако после его доход снизился до 78 тысяч рублей. Замдиректора по техническим и хозяйственным вопросам парка в первую половину прошлого года зарабатывал 148 тысяч рублей, а во вторую половину — 91 тысячу рублей.