Стало известно, сколько зарабатывают руководители омских парков и рынков

Департамент имущественных отношений опубликовал информацию о средней зарплате подведомственных учреждений в 2023 году.
Директор муниципального парка имени 30-летия ВЛКСМ получал 141 тысячу рублей в месяц. Главный бухгалтер той же организации зарабатывал 116 тысяч рублей.
Управляющий Советским парком до 7 августа 2023 года получал 127 тысяч рублей в месяц, однако после его доход снизился до 78 тысяч рублей. Замдиректора по техническим и хозяйственным вопросам парка в первую половину прошлого года зарабатывал 148 тысяч рублей, а во вторую половину — 91 тысячу рублей.
Зарплата гендиректора «Муниципальных рынков» составляла 182 тысячи рублей. Однако на эту должность пришёл другой руководитель и зарабатывал 116 тысяч рублей. Главный бухгалтер организации получал 161 тысячу рублей.
Доход директора «Центра компенсаций по вопросам городской среды» в прошлом году составлял 105 тысяч рублей в месяц. Доход главы организации равнялся 93 тысячам рублей. Начальник КУ «Аналитическое сопровождение» зарабатывал 131 тысячу рублей.