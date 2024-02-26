В Волгоградской области приведут в порядок дороги после зимы

Через три дня наступит весна, и пусть пока только на календаре — в Волгоградской области март, как правило, отмечен нестабильной погодой с постоянными перепадами температур. Впрочем, такой же была и зима в регионе в целом — минусовые показатели переходили в плюс и наоборот достаточно часто, что привело к осложнению работы аварийно-восстановительных служб и систем жизнеобеспечения на территории Волгоградской области.