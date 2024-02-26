В Волгоградской области приведут в порядок дороги после зимы

Через три дня наступит весна, и пусть пока только на календаре — в Волгоградской области март, как правило, отмечен нестабильной погодой с постоянными перепадами температур. Впрочем, такой же была и зима в регионе в целом — минусовые показатели переходили в плюс и наоборот достаточно часто, что привело к осложнению работы аварийно-восстановительных служб и систем жизнеобеспечения на территории Волгоградской области.
«В ближайшие годы предстоит очень большая и очень сложная работа по изменению подходов к организации деятельности структур жизнеобеспечения — с аварийно-восстановительной на планово-предупредительную, — отметил глава региона. — Это одна из важнейших задач на среднесрочный период».
Неустойчивая погода неблагоприятно отражается и на состоянии дорожной сети, тем более там, где очень давно не проводились ремонтные работы. Андрей Бочаров отметил, что в этом году на территории Волгоградской области планируется большой объем разноплановых дорожных работ, к нему приступят, как только установится нормативный температурный режим.
На оперативном совещании был поставлен ряд задач перед профильными ведомствами. Так, в самое ближайшее время будет создан областной штаб по проведению ремонтно-восстановительных работ на дорогах. Специалисты подробно займутся обследованием состояния региональной дорожной сети. Итогом этих работ станет план поэтапного приведения в порядок дорожных объектов. Если дефекты обнаружат на объектах на гарантии, исправлять их будут за счет средств подрядных организаций, которые проводили работы.
Весной в Волгоградской области состоится совещание по реализации задач дорожной деятельности на территории Волгоградской области в 2024 году и на плановый среднесрочный период 2025—2026 гг. Дорожные работы начнутся в регионе в запланированные сроки.