Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в январе

Отметим, что в декабре средняя зарплата традиционно выше, так как некоторые компании выплачивают годовые бонусы и премии.
Выше всего средняя зарплата по-прежнему в Минске — 2697,9 рубля, а ниже всего — в Могилевской области (1666,9 рубля).
Что касается других регионов, то средняя номинальная начисленная зарплата до вычета налогов в Брестской области составила 1739,1 рубля, в Витебской — 1668,2 рубля, в Гомельской — 1827,7 рубля, в Гродненской — 1763,4 рубля, в Минской — 2011,8 рубля.
Самые высокие показатели средней зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи — 5182,1 рубля, далее идут финансисты и страховщики (3533,9 рубля) и научные сотрудники (2367,6 рубля).
Меньше всего зарабатывают в сфере административных и вспомогательных услуг (1388,7 рубля) в образовании (1447,3 рубля), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1563,4 рубля).