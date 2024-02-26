Белстат озвучил среднюю зарплату белорусов в январе

Что касается других регионов, то средняя номинальная начисленная зарплата до вычета налогов в Брестской области составила 1739,1 рубля, в Витебской — 1668,2 рубля, в Гомельской — 1827,7 рубля, в Гродненской — 1763,4 рубля, в Минской — 2011,8 рубля.