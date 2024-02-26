Цена будет не копеечной: со 2 марта для водителей появятся новые полисы ОСАГО

Автомобилистов предупредили о новых полисах ОСАГО со 2 марта 2024 года.
Уже через несколько дней водители смогут оформлять полис ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев.
Такой полис, как предполагается, пригодится тем, кто не намерен использовать автомобиль в течение долгого времени. Например, он может потребоваться перекупщикам авто или дачникам, уезжающим в начале сезона из города на все лето.
Краткосрочный полис будет действовать не ранее, чем через три дня после его оформления — чтобы водители не могли злоупотреблять при ДТП.
Цена такого полиса будет далеко не копеечной, предупреждают водителей автоэксперты. Для каждого автомобилиста стоимость полиса страховщики будут рассчитывать отдельно. В расчете применят понижающий коэффициент срока действия договора, а каким точно будет его величина — зависит от особенностей ситуации, для которой оформляется полис и характеристики водителя.
Отмечается также, что стоимость короткого полиса ОСАГО — от 1 дня до 3 месяцев — не может превышать цену годового.
Насколько выгодно будет водителям оформлять такую страховку, автомобилистам нужно будет лично выяснять у страховщиков.