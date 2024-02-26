За год бензин в Омске подорожал на 4 рубля

На среднемесячную зарплату омич может купить 968 литров бензина марки АИ-92 при цене 48,17 рубля. За год стоимость этого вида топлива повысилась на 7,3%. Напомним, по данным на январь 2023 года, бензин АИ-92 стоил 44,91 рубль, а на среднюю зарплату можно было купить 884 литра.