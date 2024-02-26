Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Смольный назвал первых резидентов новой ОЭЗ «Парнас»

На севере Петербурга построят четыре новых завода за 17 млрд рублей.

Экспертный совет Особой экономической зоны Петербурга одобрил четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму 16,7 млрд рублей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Смольного.

Три предприятия разместятся на новой площадке ОЭЗ — «Парнас». Так, ООО «Станкостроительный завод “ФОРТ” планирует создать производство тяжелого металлорежущего оборудования. Фрезерные обрабатывающие центры обработки деталей и горизонтально-расточные станки будут применяться в авиации, космосе, двигателестроении и машиностроении. Компания планирует построить предприятие за три года. Общий объем инвестиций составит 7 млрд рублей.

ООО «Центр разработок С7» хочет построить завод по выпуску деталей горячей части газотурбинных двигателей, в том числе авиационных. Потребителями продукции станут авиакомпании, АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-Кузнецов», ПК «Салют» АО «ОДК», АО «Силовые машины» и другие предприятия. Объем вложений составит 7,4 млрд рублей. Запуск первой очереди намечен на второй квартал третьего года реализации проекта, второй очереди — на второй квартал четвертого года реализации.

ООО «Аксиом Электрик» планирует создать производство электротехнического оборудования: частотных приводов до 6000 В, инверторов и конверторов, силовых выключателей и разъединителей 6, 10, 35, 110 кВ. Потребителями продукции станут предприятия в сфере нефте- и газодобычи, судостроения, производстве солнечных и ветроэнергетических установок. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал четвертого года реализации проекта. Планируемый объем инвестиций — 1,15 млрд рублей.

ООО «Экросхим» намерено построить на действующей площадке «Новоорловская» лабораторно-производственный корпус за 1,2 млрд рублей. Выход производства на стопроцентную мощность планируется на третий квартал четвертого года реализации проекта.

Сейчас в ОЭЗ Петербурга зарегистрировано в качестве резидентов 70 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — более 200 млрд рублей. Ранее стало известно, что в состав Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вошли две новых площадки: «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). Работы по проектированию и присоединению начнутся в 2024 году. Строительство инфраструктуры запланировано на 2025−2028 годы.

экономика