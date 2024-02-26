Смольный назвал первых резидентов новой ОЭЗ «Парнас»

Сейчас в ОЭЗ Петербурга зарегистрировано в качестве резидентов 70 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — более 200 млрд рублей. Ранее стало известно, что в состав Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вошли две новых площадки: «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). Работы по проектированию и присоединению начнутся в 2024 году. Строительство инфраструктуры запланировано на 2025−2028 годы.