Смольный назвал первых резидентов новой ОЭЗ «Парнас»

Экспертный совет Особой экономической зоны Петербурга одобрил четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму 16,7 млрд рублей. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Смольного.
Три предприятия разместятся на новой площадке ОЭЗ — «Парнас». Так, ООО «Станкостроительный завод “ФОРТ” планирует создать производство тяжелого металлорежущего оборудования. Фрезерные обрабатывающие центры обработки деталей и горизонтально-расточные станки будут применяться в авиации, космосе, двигателестроении и машиностроении. Компания планирует построить предприятие за три года. Общий объем инвестиций составит 7 млрд рублей.
ООО «Центр разработок С7» хочет построить завод по выпуску деталей горячей части газотурбинных двигателей, в том числе авиационных. Потребителями продукции станут авиакомпании, АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-Кузнецов», ПК «Салют» АО «ОДК», АО «Силовые машины» и другие предприятия. Объем вложений составит 7,4 млрд рублей. Запуск первой очереди намечен на второй квартал третьего года реализации проекта, второй очереди — на второй квартал четвертого года реализации.
ООО «Аксиом Электрик» планирует создать производство электротехнического оборудования: частотных приводов до 6000 В, инверторов и конверторов, силовых выключателей и разъединителей 6, 10, 35, 110 кВ. Потребителями продукции станут предприятия в сфере нефте- и газодобычи, судостроения, производстве солнечных и ветроэнергетических установок. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал четвертого года реализации проекта. Планируемый объем инвестиций — 1,15 млрд рублей.
ООО «Экросхим» намерено построить на действующей площадке «Новоорловская» лабораторно-производственный корпус за 1,2 млрд рублей. Выход производства на стопроцентную мощность планируется на третий квартал четвертого года реализации проекта.
Сейчас в ОЭЗ Петербурга зарегистрировано в качестве резидентов 70 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — более 200 млрд рублей. Ранее стало известно, что в состав Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» вошли две новых площадки: «Шушары» (127,2 га) и «Парнас» (27,6 га). Работы по проектированию и присоединению начнутся в 2024 году. Строительство инфраструктуры запланировано на 2025−2028 годы.