Названы цены на летний отдых в Турции

Наблюдается тренд на снижение цен в некоторых отелях, преимущественно люксовых, но ожидать значительного удешевления отдыха в Турции не стоит. Сейчас туры в качественные отели 4* Турции на июнь продают примерно за 190−220 тыс. рублей на двоих за 10 ночей с перелетом и питанием «все включено». Туры в совсем бюджетные 5* можно купить и дешевле (около 160 тыс. рублей на двоих за 10 ночей). Путевки в «твердые пятерки» Антальи выйдут 250−300 тыс. на двоих за 10 ночей.