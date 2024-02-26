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Объем грузоперевозок в 2023 году упал в Молдове более чем на 5%

Нацбюро статистики Молдовы представило данные об объеме грузоперевозок за 2023 год.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik.Объемы перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным транспортом в Молдове в 2023 году снизились на 5,7% в сравнении с предыдущим годом, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).

В прошлом году в Молдове было перевезено 19,8 миллиона тонн грузов, грузоперевозки составили 5 839,7 миллиона ​​тонно-км, что на 3,9% меньше, чем в 2022 году.

Пятую часть в структуре перевезенных грузов занимает железнодорожный транспорт. В 2023 году объем перевезенных по железной дороге грузов вырос на 3,5% в сравнении с 2022 годом.

На автомобильном транспорте зафиксировано снижение объема перевезенных грузов на 7,1%, за год было перевезено 15,7 миллиона ​​тонн грузов, из них 11 миллионов тонн, или 70,4% от общего объема, — во внутреннем сообщении, и 4,6 млн тонн (29,6%) — в международном сообщении.

На воздушном транспорте в 2023 году зафиксирован рост объёма перевезённых грузов на 6% по сравнению с 2022 годом. На внутреннем водном транспорте (речном) отмечен рост на 1,5% по объему перевезенных грузов.

Информация представлена ​​без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и муниципального образования Бендеры.

экономика