Объем грузоперевозок в 2023 году упал в Молдове более чем на 5%

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik.Объемы перевозок грузов железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным транспортом в Молдове в 2023 году снизились на 5,7% в сравнении с предыдущим годом, данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
В прошлом году в Молдове было перевезено 19,8 миллиона тонн грузов, грузоперевозки составили 5 839,7 миллиона тонно-км, что на 3,9% меньше, чем в 2022 году.
Пятую часть в структуре перевезенных грузов занимает железнодорожный транспорт. В 2023 году объем перевезенных по железной дороге грузов вырос на 3,5% в сравнении с 2022 годом.
На автомобильном транспорте зафиксировано снижение объема перевезенных грузов на 7,1%, за год было перевезено 15,7 миллиона тонн грузов, из них 11 миллионов тонн, или 70,4% от общего объема, — во внутреннем сообщении, и 4,6 млн тонн (29,6%) — в международном сообщении.
На воздушном транспорте в 2023 году зафиксирован рост объёма перевезённых грузов на 6% по сравнению с 2022 годом. На внутреннем водном транспорте (речном) отмечен рост на 1,5% по объему перевезенных грузов.
Информация представлена без данных предприятий и организаций левобережья Днестра и муниципального образования Бендеры.