Объем грузоперевозок в 2023 году упал в Молдове более чем на 5%

На автомобильном транспорте зафиксировано снижение объема перевезенных грузов на 7,1%, за год было перевезено 15,7 миллиона ​​тонн грузов, из них 11 миллионов тонн, или 70,4% от общего объема, — во внутреннем сообщении, и 4,6 млн тонн (29,6%) — в международном сообщении.