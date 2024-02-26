Узбекистанцы задолжали свыше 950 миллиардов сумов за питьевую воду

За год охват централизованным снабжением питьевой водой населения Узбекистана увеличился с 74,4% до 77,2%. К концу текущего года этот показатель планируется довести до 81%. Об этом на брифинге сообщил руководитель информационной службы «Узсувтаминот» Акмаль Муродов.