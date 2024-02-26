Узбекистанцы задолжали свыше 950 миллиардов сумов за питьевую воду

За год охват централизованным снабжением питьевой водой населения Узбекистана увеличился с 74,4% до 77,2%. К концу текущего года этот показатель планируется довести до 81%. Об этом на брифинге сообщил руководитель информационной службы «Узсувтаминот» Акмаль Муродов.
По его словам, несмотря на гигантскую работу «водоканала», дебиторская задолженность всех потребителей питьевой воды составляет 954 миллиарда сумов. В частности, 767 миллиардов сумов долга приходится на население, 186 миллиардов сумов — на юрлица. Для взыскания долгов применяются соответствующие правовые меры.
В частности, в январе текущего года предприятия водоснабжения Ташкента и Самаркандской области подали наибольшее по республике количество судебных исков. Ответчики по этим искам задолжали 13,6 миллиарда сумов.
Представитель компании напомнил, что до 10-го числа каждого месяца потребители должны внести 100% предоплату за услуги питьевого водоснабжения и водоотведения. Это можно сделать через персональный кабинет kabinet.uzsuv.uz, через бот @uzsuvbot, через кассовые аппараты, мобильные приложения коммерческих банков и электронные платежные системы.
Также руководитель информационной службы рассказал, что в ходе специальных мероприятий, проведенных «Узсувтаминот» и областными предприятиями водоснабжения, с начала текущего года выявлено 696 случаев нарушений в сфере использования воды.
Нарушители нанесли ущерб на 5,5 миллиарда сумов. В 450 случаях люди и организации неправильно использовали счетчики воды. Своими действиями они причинили ущерб на сумму 2,3 миллиарда сумов.
Напомним, что не так давно мужчину, который воровал питьевую воду для полива сельхозугодий, отправили за решетку на три года.