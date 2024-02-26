«Мусорная» компания Алии Назарбаевой перестанет работать в Астане, заявил аким

Аким Астаны добавил, что по пяти районам Астаны будут определены подрядные организации по вывозу мусора — условием для них будет наличие своей техники. Однако ранее глава Минэкологии заявлял, что компания Алии Назарбаевой уже не занимается вывозом мусора. При этом отметим, что жители столицы жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. По словам астанчан, возле домов копятся зловонные горы мусора, который вывозят реже чем раз в неделю.