Для капитального ремонта дороги Правдинск — Знаменск изымают 17 участков

Для капитального ремонта дороги Правдинск — Знаменск изымают земли. Соответствующее постановление правительства Калининградской области опубликовали на портале правовой информации.
Власти планируют капитально отремонтировать участок протяжённостью 14 километров — от Правдинска до посёлка Дружба. Для проведения работ изымают 17 участков площадью от 7 квадратных метров до 2,6 гектара. Они предназначены для размещения объектов энергетики, сельского хозяйства, а также амбулаторно-поликлинического обслуживания. С полным списком территорий можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что между Правдинском и Дружбой должна появиться дорога с двумя полосами шириной 3−3,5 метра и тротуарами в населённых пунктах. Покрытие выполнят из асфальтобетона.
В 2021 году власти заключили контракт на проектирование капитального ремонта трассы Правдинск — Знаменск. За работу компания «Проинжиниринг» получила 11,4 миллиона рублей.