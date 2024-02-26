Для капитального ремонта дороги Правдинск — Знаменск изымают 17 участков

Власти планируют капитально отремонтировать участок протяжённостью 14 километров — от Правдинска до посёлка Дружба. Для проведения работ изымают 17 участков площадью от 7 квадратных метров до 2,6 гектара. Они предназначены для размещения объектов энергетики, сельского хозяйства, а также амбулаторно-поликлинического обслуживания. С полным списком территорий можно ознакомиться по ссылке.