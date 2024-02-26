Суд постановил передать акции ЧЭМК государству

На минувшей неделе, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион уже начал выполнять поручение Путина. По словам главы региона, предприятие приступило к остановке электродного производства, которое полностью будет закрыто 1 марта. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. Губернатор отметил, что речь идет фактически о строительстве нового экологически чистого предприятия, так что эта работа займет время. Но подготовка уже началась.