Суд постановил передать акции ЧЭМК государству

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 26 февраля, в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче государству принадлежащих челябинскому бизнесмену Юрию Антипову акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского и Кузнецкого завода ферросплавов. Соответствующая информация размещена в онлайн-картотеке арбитражный дел.
Напомним, что 6 февраля Свердловский арбитраж принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Предметом иска стали активы трех металлургических предприятий, принадлежащие Юрию и Людмиле Антиповым, а также АО «Компания Эталон».
Позднее президент России Владимир Путин, находясь в Челябинске, распорядился перенести ЧЭМК за черту города. А числящиеся на балансе комбината бассейн «Ариант» и Торговый центр решено передать городу.
На минувшей неделе, 22 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион уже начал выполнять поручение Путина. По словам главы региона, предприятие приступило к остановке электродного производства, которое полностью будет закрыто 1 марта. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. Губернатор отметил, что речь идет фактически о строительстве нового экологически чистого предприятия, так что эта работа займет время. Но подготовка уже началась.