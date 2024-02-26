На месте снесенных киосков напротив ЦУМа построят зоны отдыха

Проект предусматривает три зоны: для активного и тихого отдыха, а также фотозону. В планах восстановление газона, выкладка новых тротуаров из плитки, установка и замена малых архитектурных форм во всех зонах участка в едином стиле, высадка кустарников и деревьев, организация освещения на территории.