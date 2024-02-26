На месте снесенных киосков напротив ЦУМа построят зоны отдыха

На участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне Комсомольского проспекта планируется построить зоны отдыха. Об этом сказано в заключении историко-культурной экспертизы. Ранее напротив ЦУМа располагались торговые киоски, но в 2023 году власти снесли их, предварительно выкупив у владельцев.
Проект предусматривает три зоны: для активного и тихого отдыха, а также фотозону. В планах восстановление газона, выкладка новых тротуаров из плитки, установка и замена малых архитектурных форм во всех зонах участка в едином стиле, высадка кустарников и деревьев, организация освещения на территории.
Напомним, что ранее на этом участке хотели возвести арт-объект под названием «Доисторическая ракушка». В диаметре он должен был занимать 15 метров. От идеи отказались в прошлом году.