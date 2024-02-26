Силовики нагрянули в екатеринбургский ТЦ из-за забастовки предпринимателей

«Сообщений и заявлений по факту инцидента в территориальный ОВД не поступало. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов выехали на место для контроля за обстановкой», — передает «ФедералПресс».
По словам очевидцев, полицейские подходили с проверкой к тем, кто утром активно общался с журналистами. Нарушений силовики не нашли.
Напомним, утром арендаторы екатеринбургского ТЦ «Пекин» отказались открывать бутики из-за резкого роста стоимости аренды. Одна из предпринимательниц заявила ЕАН, что собственники ТЦ подняли цены сразу на 15 — 20%. При этом в январе-феврале в центре покупателей практически не было, заявила собеседница.