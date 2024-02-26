Мобильные операторы Беларуси отключат популярные услуги с 1 марта 2024

Кроме того, А1 проинформировал и про то, что уже с 1 марта 2024 года абоненты оператора буду по-новому заходить в личный кабинет. Говорится, что станет больше способов авторизации для клиентов юр и физлиц, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляются ремесленную деятельность. Также речь идет и про самозанятых.