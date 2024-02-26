Мобильные операторы Беларуси отключат популярные услуги с 1 марта 2024

Мобильные операторы Беларуси проинформировали про отключение большого количества популярных услуг с 1 марта 2024 года.
В пресс-службе А1 сообщили, что в 1 марта будет отключена услуга «Координатор», которая использовалась для того, чтобы определить, где именно находится человек. Чаще всего указанной услугой пользовались родители.
Сообщается, что в первый день весны указанный мобильный оператор изменит тарифы на предоставление услуги Smart-рассылка. Также сказано, что прекратится обслуживание абонентов по архивным услугам сервиса Wi-Fi для бизнеса. Речь идет про «Аренду портала авторизации», «Персонализация точки доступа», «Обслуживание точки доступа». Также указана «Персонализация портала авторизации». В пресс-службе уточнили, что клиенты, пользующиеся указанной услугой, будут автоматически переведены на другие.
Кроме того, А1 проинформировал и про то, что уже с 1 марта 2024 года абоненты оператора буду по-новому заходить в личный кабинет. Говорится, что станет больше способов авторизации для клиентов юр и физлиц, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляются ремесленную деятельность. Также речь идет и про самозанятых.
В пресс-службе оператора Life :) сообщили, что с 1 марта будут введены изменения предоставления услуги «За границу 60». Ее заменят на услугу «За границу». Сказано, что это даст возможность снизить расходы на связь в роуминге. Кроме того, с 4 марта будет закрыто акционное подключение на тарифный план «Старт».