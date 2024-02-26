В Уфе построят новый арматурный завод

«Сейчас инвестор проводит подготовительные и организационные работы. Специалисты Корпорации развития провели анализ земельного участка на предмет соответствия планируемому использованию, в рамках которого проработали информацию о наличии точек подключения к инженерным сетям, наличии или отсутствии обременений, актуальности земельного участка и возможности его получения с учетом утвержденных документов», — пояснил он.