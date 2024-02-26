В Уфе построят новый арматурный завод

В Уфе за 158 млн рублей планируют построить новый арматурный завод. Инициатором его создания стала компания «Автогруз», с которым правительство подписало соглашение.
Этот проект на «Инвестчасе» одобрил глава Башкирии Радий Хабиров. На предприятии будут созданы 24 новых рабочих мест.
По словам генерального директора Корпорации развития Наиля Габбасова, строительство начнется после того, как компания получит земельный участок в аренду без торгов.
«Сейчас инвестор проводит подготовительные и организационные работы. Специалисты Корпорации развития провели анализ земельного участка на предмет соответствия планируемому использованию, в рамках которого проработали информацию о наличии точек подключения к инженерным сетям, наличии или отсутствии обременений, актуальности земельного участка и возможности его получения с учетом утвержденных документов», — пояснил он.