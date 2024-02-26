Прокуратура требует от мэрии Омска «выселить» компанию «ОмскВодоканал»

Поскольку «ОмскВодоканал» — монополист в оказании услуг по водоснабжению и обслуживанию сетей, выполнить требование прокурора мэрии пока затруднительно. Там сейчас задумались о создании муниципальной организации, которая сможет оказывать услуги по водоснабжению и получить статус гарантирующего поставщика.