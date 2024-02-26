Прокуратура требует от мэрии Омска «выселить» компанию «ОмскВодоканал»

В Центральный райсуд Омска поступил иск облпрокуратуры к департаментам городского хозяйства и имущества, а также АО «ОмскВодоканал» Михаила Фридмана. Третьими лицами привлечены администрация Омска и УФАС. Прокуратура требует расторгнуть договоры аренды муниципального имущества водопроводно-канализационного хозяйства Омска с «ОмскВодоканалом».
Предположительно, поводом к иску могло послужить поручение заместителя Генпрокурора РФ Дмитрия Демешина провести проверку правомерности использования «ОмскВодоканалом» имущества из-за несоблюдения условий соглашений с мэрией Омска о привлечении частных инвестиций на сумму более 4,3 млрд руб.
Поскольку «ОмскВодоканал» — монополист в оказании услуг по водоснабжению и обслуживанию сетей, выполнить требование прокурора мэрии пока затруднительно. Там сейчас задумались о создании муниципальной организации, которая сможет оказывать услуги по водоснабжению и получить статус гарантирующего поставщика.