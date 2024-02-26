Тариф на воду повысится на 9% в Атырауской области

15 февраля 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в мажилисе 15 февраля рассказал о планах ввести дифференцированный тариф на воду в Казахстане. Он сообщил, что для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению, приказом министерства национальной экономики вводится для группы потребителей «население» механизма дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на 1 человека.