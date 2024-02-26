«Тошшахартрансхизмат» уволила пятерых техников, которые безответственно отнеслись к осмотру автобусов перед рейсами

Сегодня компания «Тошшахартрансхизмат» провела оперативное совещание по факту последних инцидентов на пассажирском общественном транспорте.
Участники совещания обсудили причины технических неисправностей и приняли строгие меры в отношении работников, которые несли ответственность за техническое состояние автобусов.
Сообщается, что пять ответственных сотрудников компании были уволены. Они не провели на должном уровне предрейсовый технический осмотр.
Также сотрудникам восьми автобусных парков было поручено принять меры для предотвращения внештатных ситуаций.
Сегодня утром сообщалось о пожаре и задымлении на двух автобусах Mercedes-Benz.
Напомним, что в конце прошлого года семь водителей автобусов в Ташкенте уволили за разговор по телефону во время езды.