Буквально тащим за руку — Аким Астаны о проблемах компании G-park

— Мы буквально за руку его тащим, стараемся, для того, чтобы ускорить темпы строительства и обеспечить существующих уже фактически дольщиков своим жильем, оказать содействие G-Park. Хотя могли бы этим не заниматься. Часть участков не выкуплена, имеются другие собственники. Сегодня вместе с ними мы уговариваем этих владельцев дачных участков, гаражей продать ему, где-то ускоренно оформить. Эту работу акимат проводит постоянно. Если бы мы этим не занимались бы, сроки строительства этих домов бы растянулись бы еще на лет пять, — отметил Женис Касымбек.