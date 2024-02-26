Буквально тащим за руку — Аким Астаны о проблемах компании G-park

По его словам, часть объектов компании строилась на земельных участках, которые были не правильно оформлены.
— Мы буквально за руку его тащим, стараемся, для того, чтобы ускорить темпы строительства и обеспечить существующих уже фактически дольщиков своим жильем, оказать содействие G-Park. Хотя могли бы этим не заниматься. Часть участков не выкуплена, имеются другие собственники. Сегодня вместе с ними мы уговариваем этих владельцев дачных участков, гаражей продать ему, где-то ускоренно оформить. Эту работу акимат проводит постоянно. Если бы мы этим не занимались бы, сроки строительства этих домов бы растянулись бы еще на лет пять, — отметил Женис Касымбек.
Аким добавил, что проекты G-Park — это чуть ли не основной вопрос в строительном секторе Астаны.
— Все дома G-Park будут достроены однозначно. Компания большая, объекты строительства уже на стадии 70−80−90% многие. Темпы, может быть, низкие, но вы видите, что последние полгода они зашевелились более высокими темпами. Они достроят. Семь объектов — май-июнь. И дальше уже нагрузка будет меньше, потому что количество объектов снижается. Еще раз повторяю, пока все объекты до последнего не сдадут, новых объектов компания в городе строить не будет, — заявил аким.